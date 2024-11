Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gewerbliche Objekte im Fokus +++ Motorräder entwendet +++ Fahrraddiebstähle +++ Taschendiebstahl

1. Gewerbliche Objekte im Fokus,

Wiesbaden, Waldstraße und Zeilstraße, Montag, 11.11.2024, 17 Uhr bis Dienstag, 12.11.2024, 8.30 Uhr

(mb)In der Nacht von Montag auf Dienstag machten sich unbekannte Einbrecher in Wiesbaden an zwei Gewerbeeinheiten zu schaffen.

In der Zeilstraße kletterten die Täter zwischen 17 Uhr und 8.30 Uhr über ein Tor und gelangten somit in den Hinterhof des Zielobjektes. Danach schoben sie den heruntergelassenen Rollladen eines im Erdgeschoss ansässigen Kosmetikinstituts hoch und hebelten anschließend vergeblich an dem Fenster. Der Einbruchsversuch misslang allerdings, so dass die Unbekannten unverrichteter Dinge von dannen zogen. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Zwischen 22 Uhr und 8.30 Uhr hebelten Einbrecher die im Hinterhof gelegene Tür einer Pizzeria in der Waldstraße auf und verschafften sich so Zugang ins Objekt. Aus dem Innenraum entwendeten die Kriminellen Bargeld und ein aufgestelltes Sparschwein, bevor sie unbemerkt entkamen. Hier entstand Sachschaden in einer ungefähren Höhe von 50 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Motorräder entwendet,

Wiesbaden, Bierstadter Straße, Montag, 11.11.2024, 19.30 Uhr bis Dienstag, 12.11.2024, 7.30 Uhr

(mb)In der Nacht auf Dienstag wurden in Wiesbaden zwei Motorräder aus einer Tiefgarage entwendet.

Zwischen 19.30 Uhr und 7.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang über das Tiefgaragentor ins Gebäudeinnere eines Mehrfamilienhauses in der Bierstadter Straße. Anschließend entwendeten die Diebe zwei dort abgestellte Motorräder im Gesamtwert von über 20.000 Euro. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein weißes Kraftrad der Marke "BMW S 1000 R" und eine rote "Yamaha RN 70". Zum Tatzeitpunkt waren an den Zweirädern die amtlichen Kennzeichen "WI-RF 72" und "WI-R 206" angebracht.

Es ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem Fahrzeug angerückt waren. Die Polizei ist nun auf Zeugensuche. Sollten Sie verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Tatortes beobachtet haben, nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Fahrraddiebstähle,

Wiesbaden, Hofäckerstraße und Goldgasse, Dienstag, 12.11.2024, 0.30 Uhr bis 13.40 Uhr

(mb)Im Verlauf des Dienstags wurden in Wiesbaden zwei Fahrraddiebstähle bekannt. In einem Fall konnte der Täter festgenommen werden.

Gegen 13.40 Uhr konnte eine zuvor bereits Passanten aufgefallene männliche Person beobachtet werden, wie er in der Hofäckerstraße auf ein hochwertiges Fahrrad stieg und in Richtung der Straße "Am Holderstrauch" davonfuhr. Im Rahmen der Fahndung konnte der 21-jährige Wiesbadener von einer Streife kontrolliert und festgenommen werden, da er sich zuvor des Rades unberechtigter Weise bemächtigte. Der Dieb wurde nach der Durchführung der polizeilichen Folgemaßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zwischen 0.30 Uhr und 6 Uhr wurde zudem von unbekannten Tätern ein E-Bike aus dem Hauseingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Goldgasse samt dessen Sicherungen entwendet. Hierbei handelt es sich um Pedelec der Marke "Mens Profit" im Wert von ungefähr 1.500 Euro. Die Diebe entkamen unerkannt.

Hinweise zu den Tätern richten Sie bitte unter der Rufnummer (0611) 345-2440 an das 4. Polizeirevier in Wiesbaden.

4. Taschendiebstahl,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße bis Oranienstraße, Dienstag, 12.11.2024, 14 Uhr

(mb)Am Dienstagmittag wurde in Wiesbaden ein Portemonnaie aus einer Tasche während einer Busfahrt entwendet.

Gegen 14 Uhr bestieg die 77-jährige Geschädigte mit ihrem Rollator, an welchem ihre Handtasche hing, am Platz der Deutschen Einheit den Bus der Linie 33. Hierbei zeigte sich eine unbekannte Dame, die sich bereits im Bus befand, behilflich. Während die 77-Jährige einen Sitzplatz einnahm, war der Rollator neben der Unbekannten, die kurz darauf an der Haltestelle "Adelheidstraße" ausstieg, im Gang abgestellt. Auffälligkeiten bemerkte die Rollator-Nutzerin während der Fahrt nicht. In der Folgezeit stellte die Geschädigte den Diebstahl ihres Portemonnaies aus der Handtasche fest. Der Wert des Portemonnaies samt Bargeld und diversen Karten wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Unbekannte mit dem Diebstahl in Verbindung steht. Sie wird in einem Alter von 50 bis 60 Jahren und einem auffälligen Bluterguss im Gesicht beschrieben und war mit einer Mütze und einem dunklen Mantel bekleidet. Nach dem Diebstahl wurde darüber hinaus bekannt, dass mit der entwendeten EC-Karte der Frau an einem Geldausgabeautomaten in der Moritzstraße Geld abgehoben wurde.

Grundsätzlich rät die Polizei zum Schutz vor Taschendieben Folgendes:

- Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu fremden Personen. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig. - Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper. - Bewahren Sie Kredit- und Bankkarten und PIN getrennt voneinander auf und lernen Sie die PIN auswendig. - Tragen Sie die Tasche mit der Verschlussseite zum Körper. - Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände (Handy/Laptop) niemals unbeaufsichtigt. - Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen und Taschen.

Die Ermittlungen zu den beiden Straftaten werden vom 1. Polizeirevier in Wiesbaden geführt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegengenommen.

