Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Wohnungseinbruch - Zeugenhinweise erbeten

Mühlacker (ots)

Unbekannte sind am Dienstagnachmittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Lienzingen gewaltsam eingedrungen und haben einen vierstelligen Bargeldbetrag an sich genommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich die unbekannte Täterschaft zwischen 17:45 Uhr und 20:00 Uhr über ein zuvor eingeschlagenes Fenster Zutritt zu dem in der Straße "Im Buchwäldle" gelegenen Wohnhaus. Im Büro sowie im Wohnzimmer wurden Schränke und Schubläden durchwühlt. Dort wurde unter anderem aus einer Geldkassette das darin befindliche Bargeld entnommen. Im Anschluss an die Tat konnte sie unerkannt entkommen. Der Diebstahlsschaden dürfte sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag belaufen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell