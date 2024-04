Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Das große Geschäft auf Bahngebiet

Hauptbahnhof Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 2. April 2024 gegen 21:30 Uhr beobachtete eine am Hauptbahnhof Magdeburg eingesetzte Streife der Bundespolizei, wie eine Person die Absperrkette am Ende des Bahnsteigs eins/zwei entfernte und sich über die Gleise in Richtung Ladestraße bewegte. Sofort eilten die eingesetzten Beamten zum Ereignisort und erkannten einen Mann mit heruntergelassener Hose, der auf Bahngebiet kotete. Er wurde aufgefordert dies zu unterlassen und kam dem nach. Es folgte die Feststellung der Identität des Deutschen. Der 24-Jährige erhielt eine eingehende Belehrung durch die eingesetzten Bundespolizisten sowie Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verunreinigung von Bahnanlagen, unerlaubtem Aufenthalt in den Gleisen und Betreten einer Bahnanlage. Das Verwarngeld in Höhe von 35 Euro konnte er vor Ort nicht entrichten. Den Nachweis steckte er zerknüllt in seine Jackentasche und wurde aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

