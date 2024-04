Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Unbekannte durchtrennen Kommunikationskabel - knapp 1000 Minuten Zugverspätungen

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 31. März 2024 gegen 11:30 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg durch die Kommunikationstechniker der Deutschen Bahn über eine Sachbeschädigung an einem Kabel auf der Bahnstrecke von Halle nach Leipzig informiert. Bereits am Vorabend gegen 18:30 Uhr wurde im Bereich Halle (Saale) - Kanena eine Störung des Leitkabels mittels Durchtrennen erwirkt. Techniker stellten vor Ort einen Kabelschnitt fest. Eine Streife der Bundespolizei fuhr daraufhin zum Ereignisort und fotodokumentierte die Beschädigungen. Aus Sicherheitsgründen mussten nach derzeitigen Erkenntnissen durch die Störung 12 Züge umgeleitet werden und 14 Züge fielen teilweise aus. Insgesamt kam es bei 106 Zügen zu 961 Minuten Verspätung. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Störung öffentlicher Betriebe eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat am späten Samstagnachmittag, den 30. März 2024 gegen 18:30 Uhr oder in der Nacht zum 31. März 2024 verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen rund um den Bereich des Gutsweges in Halle (Saale) - Kanena wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt akustische Geräusche? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

