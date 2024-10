Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verfolgungsfahrt endet im Gefängnis

Pirmasens (ots)

Am Dienstagnacht flüchtete ein Autofahrer in der Pirmasenser Innenstadt vor einer Polizeistreife und fuhr sich in einem Waldstück fest. Als die Beamten den Verkehrsteilnehmer gegen 24 Uhr kontrollieren wollten, gab dieser Gas. Bei seiner Flucht durch die Innenstadt missachtete der 23-Jährige mehrere Verkehrsregeln. Im Bereich der Fumbach fuhr sich der Fahrer, auf einem Forstweg in Richtung Lambsbacherhof, mit seinem Fahrzeug fest und konnte von den Einsatzkräften widerstandslos festgenommen werden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann keinen Führerschein besitzt, jedoch ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Da er außerdem unter dem Einfluss von diversen Betäubungsmitteln stand, wurde bei ihm noch eine Blutprobe angeordnet. Im Anschluss wurde er in eine Strafanstalt verbracht. |krä

