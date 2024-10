Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hund stößt gegen Auto - Hundehalter flüchtet

Pirmasens (ots)

Am Dienstagvormittag kam es in der Arnulfstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Hund. Das Tier sprang um 10.30 Uhr in Höhe eines Discounters unangeleint über die Straße und stieß gegen die Beifahrerseite des Fahrzeugs. Zeugen teilten der Polizei mit, dass der beige, etwa kniehohe Hund, offensichtlich unverletzt, zu seinem Herrchen am Straßenrand zurückkehrte, als dieser den Namen "Maja" rief. Der Hundehalter, circa 20 bis 25 Jahre alt, entfernte sich von der Unfallstelle, noch bevor seine Personalien festgestellt werden konnten. Zeugen, die etwas beobachtet haben, oder Hinweise zu dem Hund oder dem Hundehalter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

