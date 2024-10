Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Vinningen (Kreis Pirmasens) (ots)

Am frühen Dienstagmorgen kam es in der Pirmasenser Straße zu einem Zusammenstoß zweier Autos im Begegnungsverkehr. Um kurz nach 6 Uhr geriet ein 70-jähriger Fahrer eines Suzuki, in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Skoda eines 30-jährigen Mannes zusammen, der in Richtung Hochstellerhof unterwegs war. Der jüngere der Unfallbeteiligten wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 8.000 Euro.|krä

