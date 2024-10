Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Arbeitsgeräte aus Transporter gestohlen

Pirmasens / Walshausen (ots)

Unbekannte Diebe stahlen über das Wochenende in Pirmasens und Walshausen mehrere Arbeitsgeräte aus Transportfahrzeugen. Zwischen Freitag und Samstag schlugen die Täter in der Emil-Kömmerling-Straße zu und entwendeten mehrere Kettensägen der Marke Husqvarna, eine Heckenschere und mehrere Akkus. In der Mühlstraße in Walshausen wurden in der Nacht zu Montag aus einem Arbeitsfahrzeug, sowie einem Geräteschuppen ebenfalls mehrere Kettensägen, Freischneider, Heckenscheren, sowie eine Zugwinde gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 13.000 Euro Die Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell