Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Büro

Pirmasens (ots)

Unbekannte Einbrecher suchten am Sonntag ein Mehrfamilienhaus in der Höfelsgasse auf und brachen in ein dort untergebrachtes Architektenbüro ein. Die Polizei vermutet, dass sich die Täter am frühen Sonntagabend Zutritt in das Büro verschafften und einen Personal Computer, ein Laptop und einen Fernseher der Marke Samsung entwendeten. Der Schaden wird auf circa 5750 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell