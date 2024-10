Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 27.10.2024, gegen 01.20 Uhr fuhr eine 59-jährige Frau mit ihrem PKW Toyota Corolla in der Hochstraße beim Einparken gegen einen abgestellten PKW Hyundai. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro. Laut Zeugenaussagen sei der Toyota zuvor in Schlangenlinien gefahren. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Unfallverursacherin augenscheinlich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von knapp zwei Promille. Bei der Dame wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. /pizw

