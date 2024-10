POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Zweibrücken (ots) - Am 25.10.2024 befuhr um 16:50 Uhr ein 50-jähriger Fahrradfahrer die Amerikastraße von der FH kommend in Fahrtrichtung Kreisel. Dort wollte er rechts in Richtung Texasstraße weiterfahren, stieß gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Metallpfosten, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde zunächst von, in der Nähe befindlichen Personen, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ...

