Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: B10 - Alkoholbedingt verursachter Verkehrsunfall ohne Fahrerlaubnis

Hinterweidenthal (ots)

Am 25.10.2024 gegen 22:30 Uhr befuhr ein Van die B10 in Fahrtrichtung Landau. In einer Linkskurve Höhe Hinterweidenthal kollidierte der Van mit der links neben ihm befindlichen Mittelleitplanke. Infolge dessen überschlug sich der Van mehrfach über die Gegenfahrbahn hinweg und kam schließlich im dortigen Grünstreifen zum Liegen. Andere Verkehrsteilnehmer wurden glücklicherweise nicht gefährdet. Der 34-Jährige polnische Fahrer des Vans wurde nur leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Er wurde später zur medizinischen Überwachung in ein Krankenhaus transportiert. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 2,19 Promille, zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Sicherheitsleistung einbehalten. /pidn

