POL-PDPS: Kellerbrand

Pirmasens / Walshausen (ots) - Unbekannte Diebe stahlen über das Wochenende in Pirmasens und Walshausen mehrere Arbeitsgeräte aus Transportfahrzeugen. Zwischen Freitag und Samstag schlugen die Täter in der Emil-Kömmerling-Straße zu und entwendeten mehrere Kettensägen der Marke Husqvarna, eine Heckenschere und mehrere Akkus. In der Mühlstraße in Walshausen wurden in der Nacht zu Montag aus einem Arbeitsfahrzeug, ...

