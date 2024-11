POL-WI: 13-Jähriger geschlagen - Zeugen gesucht +++ Falsche Polizeibeamte - Zeugen gesucht +++ Einbrecher scheitert +++ Festnahme nach Diebstahl aus Pkw +++ Gewerbe angegangen

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. 13-Jähriger geschlagen - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Raabestraße, Dienstag, 19.11.2024, 9 Uhr

(ms)Am Dienstagvormittag griffen zwei Täter einen 13-jährigen Schüler vor einer Schule in Wiesbaden an und stahlen ihm Münzgeld. Gegen 9 Uhr befand sich der 13-Jährige auf dem Weg zu seiner Schule in der Raabestraße, als zwei männliche Jugendliche ihn vor dem Schulhof abfingen und ihm zunächst sein Handy und Münzgeld aus der Tasche nahmen. Der Aufforderung die Gegenstände zurückzugeben, erwiderten die Täter mit Faustschlägen in den Bauch des Schülers. Von einer aufmerksamen älteren nicht bekannten Zeugin wurde der Vorfall wahrgenommen. Nach ihrer Androhung die Polizei zu rufen, ließen die Täter von dem Jungen ab, gaben das Handy zurück und rannten in Richtung Kloppstockstraße davon. Die beiden männlichen Täter können als circa 17-18 Jahre alt und circa 1,75 m groß beschrieben werden. Ein Täter hatte etwas längere blonde Haare mit Mittelscheitel, drei Tage Bart, blaue Augen und war von sportlicher Statur. Bekleidet war dieser mit dunklen Sneakern, blauer Jeans und schwarzer Jacke mit "Stone-Island" Emblem. Der zweite Täter hatte kurze schwarze Haare, braune Augen und eine kräftigere Statur. Bekleidet war dieser mit weißen Nike-Schuhen, schwarzer Jeans und schwarzer Jacke.

Die Polizei in Wiesbaden ermittelt und bittet die unbekannte Dame sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Falsche Polizeibeamte machen Beute, dringend Zeugen gesucht! Wiesbaden, Dotzheimer Straße 154, Dienstag, 19.11.2024, 20:55 Uhr

(ms)Am Dienstagabend gelang es falschen Polizeibeamten in Wiesbaden eine ältere Dame und ihren Neffen unter Vorspielen eines Schadensereignisses innerhalb ihrer Familie zur Übergabe von Wertgegenständen zu bewegen. Um kurz vor 21 Uhr konnten die Täter die beiden Angerufenen, im Glauben mit der Polizei zu telefonieren, so unter Druck setzen, dass der Geschädigte Wertgegenstände im fünfstelligen Bereich in einem Rucksack sowie zwei Tragetaschen an einem Stromkasten in Höhe eines Lebensmittelgeschäftes in der Dotzheimer Straße 154 deponierte. Nachdem der Betrug aufgefallen war, wurde die Polizei informiert. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Täter hatten bereits die deponierten Wertgegenstände unbemerkt abgeholt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Ablageort gegen 21:30 Uhr verdächtige Personen festgestellt haben, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbrecher scheitert, Wiesbaden, Schönaustraße, Dienstag, 19.11.2024, 8.15 Uhr bis 18 Uhr

(mb)Im Verlauf des gestrigen Tages versuchten Einbrecher in eine Wohnung in Wiesbaden zu gelangen. Zwischen 8.15 Uhr und 18 Uhr traten die Täter an ein Mehrfamilienhaus in der Schönaustraße heran und kletterten auf die Fensterbank einer Hochparterrewohnung. Hier beschädigten sie das angebrachte Insektengitter und versuchten durch das gekippte Fenster den Griff zu erreichen. Als dies misslang, sahen die Eindringlinge von der weiteren Tatbegehung ab und flüchteten.

In dem Fall hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

4. Festnahme nach Diebstahl aus Pkw, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Dienstag, 19.11.2024, 12 Uhr

(mb)Am Dienstagmittag hat die Polizei in Wiesbaden einen Dieb festgenommen. Gegen 12.10 Uhr befuhr eine Zivilstreife der Polizei die Erich-Ollenhauer-Straße und konnte dabei erkennen, wie ein Mann eine andere Person verfolgte und diesen aufforderte stehenzubleiben. Von den Polizisten konnte der Flüchtige angehalten und festgenommen werden. Wie sich bei der anschließenden Kontrolle herausstellte, führte der Mann mehrere Gegenstände mit sich, die er zuvor aus zwei Fahrzeugen, die im Straßenmühlweg und in der Erich-Ollenhauer-Straße abgestellt waren, entwendet hatte. Dem Verfolger war der Dieb aufgefallen, als er verdächtiger Weise Gegenstände über einen Zaun unweit eines Tatortes geworfen hatte. Daraufhin nahm er die Verfolgung auf. Das Diebesgut wurde im Anschluss wieder den beiden Fahrzeuginhaberinnen ausgehändigt. Der Täter, ein 37-jähriger Wiesbadener, wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen obendrein in einer Klinik untergebracht, da hierfür ein Beschluss des Amtsgerichtes vorlag.

Das 5. Polizeirevier ermittelt in diesen Fällen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

5. Gewerbe angegangen, Wiesbaden, Walter-Hallstein-Straße und Freudenbergstraße, Montag, 18.11.204, 22 Uhr bis Dienstag, 19.11.2024, 9 Uhr

(mb)In der Nacht von Montag auf Dienstag waren zwei Firmen in Wiesbaden Ziel von Einbrechern. Zwischen 22.15 Uhr und 9 Uhr traten die Täter an ein im Erdgeschoss ansässiges Restaurant in der Walter-Hallstein-Straße heran und versuchten die Tür aufzuhebeln. Diese hielt jedoch stand. Die Einbrecher flüchteten anschließend unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf circa 200 Euro beziffert. In der Freudenbergstraße drangen die Langfinger zwischen 22 Uhr und 8 Uhr über die Zugangstür gewaltsam in einen Bürocontainer eines Autohändlers ein. Aus dem Inneren entwendeten sie zwei Laptops. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

