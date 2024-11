Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrt endet in Bachlauf

Bickenriede (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich Am Ortsausgang Bickenriede, in Richtung Lengefeld, ein Verkehrsunfall. Eine kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und in einem Bachlauf zum Stehen. Durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurde die Frau aus dem Auto befreit. Sie verletzte in Folge des Unfalls leicht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

