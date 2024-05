Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzt

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 29-jähriger Fahrer eines Renault sowie eine 85-jährige Fahrerin eines Mazda befuhren gestern Mittag die B88 von Schwarzhausen in Richtung Friedrichroda, ein 66-jähriger Fahrer eines Nissan fuhr in entgegengesetzte Richtung. Nach einer dort befindlichen Kreuzung leitete der 29-Jährige einen Überholvorgang ein, kollidierte mit dem entgegenkommenden 66-Jährigen und in der weiteren Folge mit der 85-Jährigen. An allen Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden, sie blieben fahrbereit. Der 66 Jahre alte Mann wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

