Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsüberwachung

Germersheim (ots)

Am Dienstag, den 12.11.24, in der Zeit von 08:45 bis 10:45 Uhr und 12:35 bis 14:00 Uhr, wurden Geschwindigkeitsüberwachungen im Bereich der Josef-Probst-Straße durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h wurde ein Fahrzeug mit 78 km/h gemessen. Insgesamt waren 55 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Vier Fahrzeugführer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. An zwanzig Fahrzeugen wurden technische Mängel beanstandet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell