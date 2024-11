Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - 15 Autofahrer zu schnell

Edesheim (ots)

Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Staatsstraße waren heute Morgen (12.11.2024, 9 Uhr bis 10.30 Uhr) 15 Autofahrer zu schnell unterwegs und mussten sanktioniert werden. Erlaubt sind 30 km/h. Der Schnellste hatte 58 km/h auf dem Tacho. Er erhält ein Bußgeld in Höhe 115 Euro sowie ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei. Die Polizei weist darauf hin, dass nicht angepasste Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptunfallursache ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell