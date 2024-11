Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schockanruf: Falsche Polizeibeamtin

Westheim (ots)

Am Freitag, den 08.11.24, um die Mittagszeit erhielt eine 77-jährige Frau aus Westheim einen Anruf, wobei sich eine ihr unbekannte Dame als Polizeibeamtin ausgab und angab, dass die Schwiegertochter der Frau einen Unfall mit einer anderen Verkehrsteilnehmerin gehabt hätte und diese nun verstorben wäre. Die Frau wurde aufgefordert 30.000 Euro für die Kaution ihrer Schwiegertochter zu bezahlen. Nachdem sie die besagten 30.000 Euro bereits bei der Bank abgehoben hatte, konnte der Sohn der Frau diese glücklicherweise beruhigen und ihr versichern, dass der oben genannte Sachverhalt so nicht vorgefallen ist. So kam es zu keiner Geldübergabe und damit auch zu keinem Vermögensschaden.

So können Sie sich vor Telefonbetrügen schützen:

- Wenn Sie sich unsicher sind, wählen Sie die 110 und verwenden Sie nicht die Rückruftaste

- Sollten Sie sich nicht sicher sein, wer anruft, legen Sie am besten auf

- Kontaktieren Sie den Angehörigen aus dem Telefonat unter der Ihnen bekannten Nummer

- Sprechen Sie am Telefon nicht über private oder finanzielle Verhältnisse

- Übergeben Sie kein Geld oder andere Vermögenswerte an Ihnen unbekannte Personen

- Kontaktieren Sie eine Ihnen nahestehende Person oder die Polizei über den Notruf 110

Weitere Hinweise erhalten Sie auch auf der Website der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes: https://www.polizei-beratung.de

