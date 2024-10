Polizei Dortmund

POL-DO: 9-jähriges Mädchen auf Schulweg angefahren - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0926

Am vergangenen Freitag (4. Oktober 2024) wurde im Dortmunder Stadtteil Hombruch ein 9-jähriges Mädchen auf dem Weg zur Schule angefahren, die Unfallverursacherin flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 7:45 Uhr befand sich die 9-jährige Dortmunderin auf ihrem Schulweg. Auf Höhe der Kreuzung Harkortstraße / Kieferstraße wollte sie an der dortigen Ampel die Straßenseite wechseln. Nach ersten Erkenntnissen habe die Ampel für sie Grünlicht gezeigt.

Plötzlich kam von der linken Seite ein Auto angefahren, welches das Mädchen am Oberschenkel berührte. Sie brachte sich mit einem Sprung zurück in Sicherheit. Die unbekannte Fahrerin hielt an und signalisierte dem Mädchen, dass sie nun gehen könne. Nachdem die 9-Jährige die Straße überquert hatte, setzte die Fahrerin ihre Fahrt fort.

Die 9-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen PKW mit Stufenheck der Marke Mercedes Benz handeln. Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, helle Haut, dunkelblonde Haare (die zum Pferdeschwanz gebunden waren).

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Unfall oder der unbekannten Fahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Hombruch unter 0231/132-1521 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell