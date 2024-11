Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrollwoche Schwerverkehr

Landau (ots)

In der Woche vom 11.11.- 15.11.2025 nimmt die Polizei den Schwerverkehr verstärkt in den Fokus und kontrolliert auch in der Südpfalz täglich an verschiedenen Örtlichkeiten. Am 11.11.2024 in der Zeit von 09:00 - 15:00 Uhr, wurde eine solche Kontrollstelle an der B272 bei Hochstadt eingerichtet. Neben Verstößen gegen die Ladungssicherung, wurde eine Urkundenfälschung sowie Vergehen gegen Sozialvorschriften geahndet.

