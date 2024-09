Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Streit vorm ,,Gleis 1'' mündet in Schlägerei

Kassel (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es Samstagnacht (8.9. / 3 Uhr) vor der Bar ,,Gleis 1'' im Kasseler Hauptbahnhof. Ein 22-jähriger Mann versuchte mit seiner 23-jährigen Begleiterin in die Bar zu gelangen. Sie waren zuvor bereits in der Bar und hatten diese kurzzeitig mit Freunden verlassen. Als sie erneut in die Bar gehen wollten, wurde ihnen aufgrund ihres alkoholisierten Zustandes der Zutritt vom Security Personal verwehrt. Anschließend soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Zunächst soll die 23-jährige Frau einem Security-Mitarbeiter zwischen die Beine getreten haben. Ihr 22-jähriger Begleiter soll mit Faustschlägen auf das Security-Personal losgegangen sein. Dieser konnte durch die Mitarbeiter zu Boden gebracht werden. Hier soll die 22-Jährige dann einem der Mitarbeiter gegen den Kopf getreten haben. Durch die Angriffe erlitt ein 42-jähriger Security-Mitarbeiter Verletzungen im Gesicht sowie am Kopf. Mehrere Polizeistreifen der Bundespolizeiinspektion Kassel sowie vom Revier Mitte der Landespolizei waren notwendig, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort, wurden alle Beteiligten auf freiem Fuß belassen.

Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell