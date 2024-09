Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Exhibitionisten belästigen Frauen im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe

Kassel (ots)

Wegen exhibitionistischen Handlungen durch einen bislang Unbekannten ermittelt die Bundespolizei Kassel seit vergangenem Freitagabend (6.9.). Im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe soll der Mann in einer Cantusbahn am Gleis 9 sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Eine 22-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda hatte die Handlungen beobachtet und der Bundespolizei gemeldet.

Nach Angaben der Zeugin soll es sich um einen 30-40 Jahre alten Mann gehandelt haben. Der Unbekannte soll eine dunkle Hautfarbe sowie eine kräftige, dickliche Figur gehabt haben. Er hätte eine Umhängetasche und ein weißes, gestreiftes Oberteil mit einer schwarzen Aufschrift auf der Vorderseite getragen.

Weiterer Fall - Mann masturbiert vor Zugbegleiterin

Ein zweiter Fall ereignete sich am vergangenen Samstagabend (7.9.), ebenfalls im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Ein 45-jähriger, wohnsitzloser Mann aus Bulgarien masturbierte am Bahnsteig 2 mit seinem entblößten Glied vor den Augen einer Zugbegleiterin. Der Mann war kurz zuvor mit einem ICE in Kassel angekommen.

Zudem soll der Mann auch andere Frauen durch sexuelle Gesten und Aufforderungen belästigt haben. Eine Streife der Bundpolizei stellte die Identität des Mannes fest und leitete gegen den 45-Jährigen ein Strafverfahren ein.

Um sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen wird gebeten, insbesondere weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell