Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrolle über Fahrzeug verloren und Sachschaden verursacht

Germersheim (ots)

Am Montagabend, den 11.11.24, gegen 21:45 Uhr, wollte eine 26-jährige Fahrzeugführerin von der Münchener Straße nach rechts in die Wörthstraße abbiegen. Hier verlor sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Wand eines angrenzenden Firmengeländes, an welchem ein Schaden entstand. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführerin selbst blieb unverletzt.

