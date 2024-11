LPI-NDH: E-Bikes entwendet

Bad Langensalza (ots) - Nicht weit kam eine flüchtige Ladendiebin am Donnerstagmorgen in Bad Langensalza. Nachdem sie Waren in einer mitgebrachten Tasche verstaut hatte und diese nicht an der Kasse bezahlte, rannte sie aus dem Baumarkt. Nach kurzer Flucht konnte die Frau schließlich gestellt werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Abgesehen hatte es die Ladendiebin unter anderem auf Gaskartuschen und eine Gasflasche ...

