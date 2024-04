Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch (24. April) kam es um 13.45 Uhr in einem Kreisverkehr in der Kommerner Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall.

Eine 31-jährige Euskirchenerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Kreisverkehr aus Richtung Kommerner Straße und beabsichtigte in Richtung Frauenberger Straße abzubiegen.

Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen befuhr den Kreisverkehr von der Gerberstraße kommend, übersah die Radfahrerin und fuhr dieser von hinten auf.

Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Sturz und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

