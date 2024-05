Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Augustfehn++

Oldenburg (ots)

Augustfehn:

Die Geschädigte stellte am Dienstag, 07. Mai 2024, zwischen 11:00 Uhr und 13:20 Uhr, ihren PKW ordnungsgemäß gesichert, im Parkstreifen in der Mühlenstraße, in Augustfehn, in Höhe der Firma Löning , zum Parken ab. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel ihres PKW beschädigt war. In unmittelbarer Nähe der Unfallstelle lag das Spiegelglas eines VW Polo oder VW Up, der als Verursacher in Frage kommen könnte. Sollten Zeugen diesen Unfall bemerkt haben und können zur Aufklärung beitragen, würden wir sie bitten sich bei der Polizei in Augustfehn unter 04489/93588-0 zu melden.

