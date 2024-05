POL-OL: Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Polizei nach Tötungsdelikt in der Karl-Jaspers-Klinik

Oldenburg (ots) - Am frühen Freitag, gegen 04.30 Uhr, meldet eine sich auf dem Heimweg befindliche Krankenschwester ein offenes Feuer unter einem Carport an der Neuenburger Straße, Westerstede-Linswege. Als die sofort informierte Feuerwehr am Brandort eintrifft, steht das Doppelcarport samt zweier darin befindlicher PKW bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr, die mit ...

