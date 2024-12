Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin bei Schockanruf um hohen Bargeldbetrag gebracht

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (16.12.) verständigte eine Seniorin die Polizei, nachdem sie Opfer eines Betruges geworden war. Nach einem so genannten Schockanruf übergab sie im Stadtteil Bensberg Bargeld im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrages an eine fremde Person.

Gegen 13:00 Uhr erhielt die Geschädigte aus Bergneustadt einen Anruf von einer Frau, die sich als ihre Tochter ausgab und erzählte, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben. Die Frau reichte das Telefon an einen angeblichen Richter weiter, der angab, dass eine Kaution benötigt werden würde, um die Tochter wieder freizulassen.

Im guten Glauben fuhr die Seniorin zu einem vereinbarten Ort an der Kölner Straße in Bensberg, wo die Geldübergabe stattfinden sollte. Dort erschien gegen 15:00 Uhr eine Abholerin, welche die hohe Bargeldsumme entgegennahm. Unter dem Vorwand, eine Quittung ausstellen zu wollen, entfernte sie sich schließlich in Richtung Schloßstraße. Nachdem sie jedoch nicht zurückkehrte, fiel der Seniorin der Betrug auf.

Die Geldabholerin wurde wie folgt beschrieben: Weiblich, circa 170 bis 175 cm groß, etwa 25 bis 35 Jahre alt, schlanke Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, dunkles nach hinten gekämmtes Haar und mit einem dunklen langen Mantel bekleidet. Die Frau habe akzentfreies Deutsch gesprochen.

Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat oder der Geldabholerin geben können, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden.

Zudem warnt die Polizei nochmals eindringlich vor dieser bekannten Betrugsmasche, bei der Betrüger gezielt den Schockmoment ausnutzen. Bitte sensibilisieren Sie auch Ihre Angehörigen. Wer sich kostenlos beraten lassen möchte, kann sich gerne an das zuständige Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de wenden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell