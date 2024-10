Polizei Köln

POL-K: 241014-3-K/E Polnischer Fußballanhänger am Wallrafplatz niedergestochen - Tatverdächtiger in Essen festgenommen

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 1 und 2 vom 10. Oktober sowie Ziffer 4 und 5 vom 11. Oktober

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Freitagnachmittag (11. Oktober) haben Bundespolizisten den 17-jährigen Beschuldigten, der nach einem Messerangriff auf einen polnischen Fußballfan (32) am Donnerstag (10. Oktober) in der Kölner Innenstadt zur Festnahme ausgeschrieben worden war, in einer Bahn in Essen gestellt. Der Jugendliche wurde aufgrund seines schlechten gesundheitlichen Zustands nach Drogenkonsum zunächst in eine Klinik eingeliefert und erst am Samstag (12. Oktober) ins Kölner Polizeigewahrsam überstellt. Dort erließ ein Amtsrichter auf Antrag der Kölner Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den Festgenommenen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Beschuldigte unmittelbar nach der Auseinandersetzung am Wallrafplatz nahe dem Kölner Dom sein Erscheinungsbild verändert und war vom Tatort geflüchtet. Unter anderem durch Auswertung von Überwachungsfotos wurde der Flüchtige im Nachgang identifiziert. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 dauern an. (cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell