Polizei Köln

POL-K: 241014-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug - Abbuchungen in fünfstelliger Höhe getätigt

Köln (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach mutmaßliche zwei Betrügerinnen. Die gesuchten Frauen stehen im Verdacht mehrere Abbuchungen mit zuvor betrügerisch erlangten Bankdaten getätigt zu haben.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich ein bislang noch unbekannter Komplize im Dezember 2023 am Telefon als Bankmitarbeiter bei einer 76 Jahre alten Kölnerin ausgegeben. Dort erzählte er der Frau, dass eine bekannte Online-Modeplattform 4.000 Euro von ihrem Konto abbuchen wolle. Nachdem die Seniorin diesen Einkauf jedoch verneint hatte, kündigte der "Bankangestellte" an, dass eine Mitarbeiterin sicherheitshalber die Debitkarte abholen und vernichten werde. Die dazugehörige Geheimnummer übermittelte die Frau anschließend ebenfalls per Telefon, bevor sie kurze Zeit später die EC-Karte an eine Abholerin übergab.

Laut Ermittlern soll es bis zur Sperrung der Bankkarte zu über 20 missbräuchlichen Abbuchungen gekommen sein.

Die nun veröffentlichten Bilder der Frauen stammen unter anderem von Aufnahmen aus einem Juweliergeschäft, wo die beiden Gesuchten die Karte missbräuchlich eingesetzt hatten. Die Fotos sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/148457

Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum aktuellen Aufenthaltsort der Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221/229-0 bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 25 zu melden. (cb/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell