Polizei Köln

POL-K: 241011-5-K Acht polnische Fußballanhänger nach Angriff auf Polizisten vorläufig festgenommen - 14 Polizisten verletzt

Köln (ots)

Polizei und Staatsanwaltschaft Köln geben bekannt:

Nachtrag zur Pressemeldung vom 10. Oktober 2024, Ziffer 2:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5884155

Mit Aufnahmen der polizeilichen Videobeobachtung am Dom ist es Ermittlern noch während der laufenden Fußballbegegnung im RheinEnergieStadion gelungen, mehrere Tatverdächtige zu identifizieren. Polizisten nahmen nach dem Spiel acht polnische Fußballanhänger im Alter zwischen 24 und 44 Jahren beim Verlassen des Stadions vorläufig fest. Sie sollen an den Angriffen auf Beamte der Bereitschaftspolizei beteiligt gewesen sein, durch die nach aktuellem Stand 14 Einsatzkräfte verletzt wurden. Eine Polizistin erlitt eine Schnittverletzung an der Hand und ist weiterhin nicht dienstfähig.

Die Polizei Köln hat beim Kriminalkommissariat 45 eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Gegen die Festgenommenen wird u.a. wegen der Beteiligung an einem schweren Landfriedensbruch, der gefährlichen Körperverletzung sowie Gefangenenbefreiung ermittelt.

Nach erkennungsdienstlicher Behandlung sind die Männer mittlerweile aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. (sw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell