POL-K: 241011-4-K Polnischer Fußballanhänger am Wallrafplatz niedergestochen - Tatverdächtiger identifiziert

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 10. Oktober 2024, Ziffer 1.

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht zu Freitag (11. Oktober) haben Ermittler der eingerichteten Mordkommission den mutmaßlichen Angreifer aufgrund neuer Erkenntnisse identifiziert. Seine Personalien sind im Übrigen bekannt, da er bereits vor der Tat am Wallrafplatz mit dem festgenommen 17-Jährigen einen Ladendiebstahl begangen haben soll.

Bei dem mutmaßlichen Tatverdächtigen handelt sich um einen 17 Jahre alten, aus Marokko stammenden Jugendlichen, der in einer Einrichtung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in Düsseldorf gemeldet ist. Dort wurde er nicht angetroffen. Die Fahndung nach ihm dauert an.

Der schwer verletzte polnische Fußballanhänger schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Nach ersten Ermittlungen soll der Streit von ihm und seinen Begleitern ausgegangen sein.(cb/de)

