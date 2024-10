Polizei Köln

POL-K: 241013-1-K Azubi-Wohnung als Drogenversandzentrum zweckentfremdet - zwei Tatverdächtige gefasst, größere Mengen Drogen sichergestellt

Köln (ots)

In einer Wohnung für Auszubildende im Stadtteil Lindenthal haben Polizisten am Donnerstagvormittag (10. Oktober) diverse Packungen eingeschweißter Drogen gefunden und zwei Tatverdächtige (21, 22) vorläufig festgenommen. Neben größeren Mengen an Cannabis und verschreibungspflichtigen Medikamenten, stellten die Einsatzkräfte umfangreiches Beweismaterial sicher. Darunter ein Vakuumier-Gerät, eine Geldzählmaschine, eine Feinwaage, mehrere Plastikbeutel zum Verschweißen der Drogen, Paket-Füllmaterial sowie Postbelege, Sim-Karten und Mobiltelefone.

Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 11.10 Uhr vor der Wohnungstür einen ungewöhnlich starken Cannabisgeruch wahrgenommen und die Polizei gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort in der Blandina-Ridder-Straße eintrafen, waren zwei mit Taschen und Kisten bepackte Männer gerade dabei die Wohnung zu verlassen. Bei der Kontrolle der Verdächtigen und ihres Gepäcks kamen eingeschweißte Drogen zum Vorschein.

Der Jüngere der beiden vorläufig Festgenommenen soll derzeit eine Ausbildung in dem Unternehmen machen, das die Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Allerdings soll er die gemieteten vier Wände wohl nicht zum Wohnen genutzt, sondern als Drogenumschlagplatz zweckentfremdet haben. Er und sein mutmaßlicher Komplize sind erkennungsdienstlich behandelt worden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. (cr/sb)

