Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Niederaula (ots)

Am 07.12.24 von 11.45 Uhr bis 12.30 Uhr parkte ein 62-jähriger Kirchheimer in Niederaula in der Schlitzer Str. 38 auf einem Kundenparkplatz eines Baumarktes. In dieser Zeit ist ein unbekannter Fahrzeugführer gegen die rechte Seite des Hecks des Kirchheimers gestoßen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500,- an dem Pkw des 62-jährigen. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern und seine Personalien anzugeben. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefonnummer 06621-9320 entgegengenommen.

