Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Meldung über zwei Verkehrsunfälle

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

PKW prallt gegen Leitplanke

SCHENKLENGSFELD. Am Mittwoch (04.12.), gegen 22.30 Uhr, befuhr eine 43-jährige Hohenrodaerin mit ihrem PKW die Landesstraße 3171, aus Richtung Schenksolz kommend, in Richtung Schenklengsfeld. Dabei kam sie uns ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. An dem PKW sowie der Leitplanke entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 9.500 Euro. Die Hohenrodaerin ließ ihren nicht mehr fahrbereiten PKW in der Nacht von einem Familienangehörigen abschleppen, entfernte sich, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin zu entsprechen, vom Unfallort und verständigte erst am Morgen des Folgetages die Polizei. Diese leitete aufgrund der verspäteten Unfallmeldung im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ein.

PKW kollidiert auf winterglatter Fahrbahn mit Linienbus

HOHENRODA-RANSBACH. Am Donnerstag (05.12.), gegen 06 Uhr, befuhr eine 23-jährige PKW-Führerin aus Geisa die Landesstraße 3173, aus Richtung Oberbreitzbach kommend, in nördliche Richtung und wollte dann an der Kreuzung zur Landesstraße 3172 nach rechts in Richtung Ransbach einbiegen. Infolge unangepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn konnte die wartepflichtige Geisaerin ihren PKW jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und prallte in die rechte Fahrzeugseite eines Linienbusses, welcher auf der Landesstraße 3172 aus Richtung Schenklengsfeld kommend, in Richtung Ransbach unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Der PKW der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beziffert sich auf circa 18.000 Euro.

