POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Unfall mit leichtverletzten im Einmündungsbereich

Schenklengsfeld. Am Mittwoch (04.12.), gegen 19 Uhr, befuhr eine 38-jährige Mercedes-Fahrerin aus Eiterfeld die L 3171 aus Richtung Hohenroda kommend in Richtung Eiterfeld. Ein 31-jähriger Audi-Fahrer aus Bad Hersfeld kam ihm entgegen. An einer Einmündung beabsichtigte der Audi-Fahrer nach links in Richtung Bahnhofstraße abzubiegen, wobei es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes kam. Die beiden Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (05.12.), gegen 5.45 Uhr, parkte eine 37-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihren schwarzen Renault ordnungsgemäß in der Straße "Am Wendeberg". Als sie gegen 14.45 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie Kratzer am Stoßfänger vorne links fest. Vermutlich beschädigte ein anderes Fahrzeug den geparkten Renault und der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Gegen Mauer gestoßen

Bebra. Am Donnerstag (05.12.), gegen 10.15 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem Daimler die Straße "Ulfenmühle" in Weiterode. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen musste der Mann aus Bebra verkehrsbedingt abbremsen und setzte zurück. Hierbei stieß er gegen eine Mauer und verursachte einen Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro. Da der Mann augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein vorläufig sichergestellt.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Angersbach. Am Donnerstag (05.12.), gegen 7.30 Uhr, befuhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Polo die Landesstraße von Maar kommend in Richtung Wernges. Im Bereich einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Bei dem Unfall blieb die Pkw-Fahrerin unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Auf Kreisel gelandet

Lauterbach. Am Donnerstag (05.12.), gegen 5.30 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer mit seiner Mercedes A-Klasse die Straße "Cent" vom Kreisverkehr am Konrad-Adenauer-Platz kommend in Richtung des Kreisverkehrs am Friedrich-Ebert-Platz. Dabei kam das Fahrzeug aus unklarer Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Kreisel und beschädigte dabei die Bepflanzung und die weihnachtliche Dekoration. Bei dem Unfall blieb der Pkw-Fahrer nach aktuell vorliegenden Informationen unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 5.500 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Donnerstag (05.12.), gegen 9 Uhr, parkte eine 43-jährige Pkw-Fahrerin ihren Daimler Chrysler CLS 320 CDI in der Lauterstraße in Höhe der Hausnummer 32 am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen 13 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange fest. Nach aktuellen Erkenntnissen hat ein anderes Fahrzeug dieses vermutlich beim Vorbeifahren touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden von rund 300 Euro zu kümmern. Nach aktuellen Erkenntnissen müsste es sich dabei um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schutzplanke beschädigt

Reuters. Am Freitag (06.12.), gegen 00.30 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW X1 die Bundesstraße von Reuters kommend in Richtung Lauterbach. Am Ortsausgang von Reuters geriet der Pkw-Fahrer mit dem linken Vorderreifen auf die dort befindliche Verkehrsinsel, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er prallte gegen die Schutzplanke auf der linken Fahrbahnseite. Bei dem Unfall blieb der Pkw-Fahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 5.250 Euro.

Polizeistation Lauterbach

