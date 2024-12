POL-OH: Sprengung von Zigarettenautomat

Fulda (ots) - Künzell. In der Turmstraße im Ortsteil Künzell-Bachrain brachen Unbekannte am Donnerstag (05.12.), zwischen 15 Uhr und 17.45 Uhr, in ein Wohnhaus ein. Die Täter hebelten dazu eine Balkontür auf und durchwühlten die Wohnräume. Sie stahlen Schmuck und hinterließen rund 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de (PB) ...

mehr