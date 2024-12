Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Entlaufenes Rind auf der B 27 - Suche bislang erfolglos

Bad Hersfeld (ots)

Ludwigsau - Am Donnerstagnachmittag (05.12.) entwich gegen 15.00 Uhr ein 8 Monate altes Rind von einem Tieranhänger und überquerte die B 27 in Höhe Reilos (Gemeinde Ludwigsau, Landkreis Hersfeld-Rotenburg). Im weiteren Verlauf lief das Rind über die Bahngleise und durchquerte anschließend die Fulda. Um eine Gefahr für den Bahn- und Autoverkehr durch das entlaufene Tier auszuschließen, wurde die Bundesstraße 27 zwischen Bad Hersfeld und Bebra und der Zugverkehr in diesem Bereich kurzfristig gesperrt. Das Rind lief in Richtung Waldgebiet zwischen Reilos und Mecklar und konnte bislang noch nicht eingefangen werden. Sollte das freilaufende Rind gesichtet werden, wird um Mitteilung an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer: 06621/9320 gebeten.

Gefertigt: Köhler, PHK - PSt Bad Hersfeld

