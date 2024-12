POL-OH: Verkehrsunfallflucht auf der BAB 5 - Bereich Rastanlage Rimberg - Zeugenaufruf

Fulda (ots) - Diebstahl von Geldbörse Fulda. Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (04.12.), zwischen 15.10 Uhr und 16 Uhr, die Geldbörse einer 52-Jährigen. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt in einem Einkaufsmarkt in der Leipziger Straße einkaufen und stellte hierzu ihre Handtasche in den Einkaufswagen. Die Langfinger nutzten einen unbeobachteten Moment, um mit der Geldbörse im Wert von schätzungsweise 50 Euro zu flüchten. Kurze Zeit später wurde an einem ...

mehr