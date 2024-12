Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Geldbörse

Fulda (ots)

Diebstahl von Geldbörse

Fulda. Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (04.12.), zwischen 15.10 Uhr und 16 Uhr, die Geldbörse einer 52-Jährigen. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt in einem Einkaufsmarkt in der Leipziger Straße einkaufen und stellte hierzu ihre Handtasche in den Einkaufswagen. Die Langfinger nutzten einen unbeobachteten Moment, um mit der Geldbörse im Wert von schätzungsweise 50 Euro zu flüchten. Kurze Zeit später wurde an einem Geldautomaten widerrechtlich Geld vom Konto der Geschädigten abgehoben.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung - Notieren Sie keine PINs auf Zahlungskarten und führen Sie diese keinesfalls in Ihrem Gelbeutel oder Tasche mit auch nicht als Notizen, beispielsweise als Telefonnummern getarnt à Betrüger durchschauen dies!)

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell