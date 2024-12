Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in ROF

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg. Bereits am gestrigen Dienstag (03.12.), gegen 18 Uhr ereignete sich ein Unfall mit leichtem Personenschaden in Rotenburg an der Fulda in der Straße Brücke der Städtepartnerschaften. Ein 19-jähriger Student aus Nidda hielt an der Lichtzeichenanlage (Kreuzung zur Lindenstraße)mit seinem Audi an, als diese von grün auf gelb umschaltete. Die hinter ihm fahrende 47-jährige Rotenburgerin bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Skoda auf das Fahrzeug auf. Hierbei wurden beide Personen leicht verletzt und in einem herbeigerufenen Rettungswagen versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von mindestens 11.000 Euro.

