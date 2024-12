POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

FD

Auffahrunfall auf der A7, Unfallverursacher flüchtet - Zeugenaufruf

Fulda. Am Dienstag (03.12.), gegen 7.45 Uhr, ereignete sich auf der A7 von Fulda kommend in Fahrtrichtung Würzburg kurz vor dem Autobahndreieck Fulda ein Auffahrunfall mit drei leichtverletzten Personen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bremste ein dunkler Audi (vermutlich Typ A6) kurz vor der Ausfahrt zur A66 Richtung Frankfurt auf dem linken Fahrstreifen stark ab, um auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Eine 23-jährige Frau aus Fulda fuhr auf den Mercedes der 34-Jährigen auf, die infolge der starken Verringerung der Geschwindigkeit des dunklen Audis ihren Pkw ebenfalls abbremsen musste. Ein dahinter fahrender 53-jähriger Mann aus Hannover fuhr anschließend auf den Audi der Fuldaerin auf. Die drei Personen wurden leicht verletzt, zwei von ihnen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der dunkle Audi, entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.500 EUR. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeiautobahnstation Petersberg

Fahrer wird nach Flucht von der Unfallstelle angetroffen - Führerschein sichergestellt

Ebersburg. Ein 20-jähriger VW-Fahrer aus Ebersburg wurde bei einem Unfall am Dienstag (03.12.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 22.35 Uhr die B 279 aus Thalau kommend in Richtung Schmalnau, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Graben geriet. Anschließend entfernte sich der 20-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle und konnte kurze Zeit später durch die Polizei ermittelt werden. Da der Verdacht bestand, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Mit leichten Verletzungen wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

BMW-Fahrerin leicht verletzt

Friedewald. Am Mittwoch (04.12.), gegen 6.45 Uhr, befuhr eine 42-Jährige aus Schweinfurt mit ihrem BMW die Ausfahrt von der A 4 in Richtung B 62. Aus derzeit ungeklärter Ursache überfuhr sie den mit Randsteinen eingefriedeten Innenkreis des Kreisverkehrs. Anschließend geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der Front in den Straßengraben. Die Frau wurde leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 10.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

