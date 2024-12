Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Angersbach. Zwischen Freitagmorgen (29.11.) und Montagnacht (02.12.) begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße "Im Tiegel". Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten die Langfinger zunächst eine Nebeneingangstür aufzuhebeln, was vermutlich misslang. Anschließend brachen sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Wohnhaus. Aktuellen Informationen nach stahlen sie zwei Armbanduhren der Marken Rolex und Porsche. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(KL)

