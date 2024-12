Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (28.11.), gegen 20 Uhr, stellte ein 52-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen silberfarbenen Mercedes-Benz C-Klasse in der Unteren Frauenstraße am Fahrbahnrand ab. Als er am Freitag (29.11.), gegen 8 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer am linken Heck des Fahrzeugs fest. Aktuellen Informationen nach beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

