POL-OH: Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall auf der B27 bei Fulda - Beteiligtes Fahrzeug gesucht

Vogelsbergkreis (ots) - Kennzeichendiebstahl Schotten. Am Donnerstag (28.11.), zwischen 19 Uhr und 22 Uhr, stahlen unbekannte Täter das hintere amtliche Kennzeichen FD-JL 535 von einem Mercedes Vito. Während der Tatzeit war das Fahrzeug auf einem Parkplatz "Am Campingplatz" geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, ...

mehr