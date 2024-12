Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Sachbeschädigung durch Graffiti - Taschendiebstähle

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichendiebstahl

Schotten. Am Donnerstag (28.11.), zwischen 19 Uhr und 22 Uhr, stahlen unbekannte Täter das hintere amtliche Kennzeichen FD-JL 535 von einem Mercedes Vito. Während der Tatzeit war das Fahrzeug auf einem Parkplatz "Am Campingplatz" geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Homberg (Ohm). Unbekannte beschmierten zwischen Donnerstag (28.11.), gegen 16.15 Uhr, und Freitag (29.11.), gegen 8 Uhr, die Fassaden von zwei Gebäudehallen in der Hochstraße mit Farbe. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Taschendiebstähle

Alsfeld / Wartenberg. Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden. Zumeist gehen Taschendiebe in Teams von mehreren Tätern arbeitsteilig vor. Dabei nutzen sie Tricks oder schlagen nach einem selbst verursachten Gedränge zu. Das Repertoire der Taschendiebe ist äußerst umfangreich, fast täglich werden neue Tricks bekannt: Sie rempeln beispielsweise ihre Opfer im Gedränge an oder nehmen sie mit Komplizen "in die Zange". Während das Opfer abgelenkt ist, greifen sie oder ihre Komplizen unbemerkt in die Tasche. In vollen Bussen oder Bahnen rückt ein Dieb unangenehm dicht an das Opfer heran, das ihm den Rücken zuwendet und so die Tasche "griffbereit" anbietet. Im Supermarkt fragen Fremde das Opfer nach einer bestimmten Ware. Während das Opfer danach sucht, wird die Tasche am Einkaufswagen ausgeräumt.

Ähnlich erging es am Wochenende einer 75- und einer 79-Jährigen. Der 79-Jährigen wurde am Freitag (29.11.), gegen 10 Uhr, unbemerkt die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen, während sie sich in einem Einkaufsmarkt in Angersbach in der Straße "Am Sportplatz" befand. Die 75-jährige Frau befand sich am Samstag (30.11.), zwischen 14.15 Uhr und 15.15 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Grünberger Straße in Alsfeld, als Unbekannte ihre Handtasche mitsamtem Inhalt stahlen.

Um sich vor Taschendieben zu schützen, gibt Ihre Polizei folgende Tipps:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung - Verwahren Sie Ihre Wertsachen in verschiedenen Innentaschen, die verschlossen sind. - Tragen Sie Taschen mit der verschlossenen Seite zum Körper. - Achten Sie besonders im Gedränge auf Tasche und Wertsachen. - Vorsicht, wenn jemand nahe an Sie heranrückt oder Sie anrempelt. Bestehen Sie darauf, dass der für Fremde übliche Abstand eingehalten wird. - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Wie verhalte ich mich, wenn ich bestohlen wurde?

- Sobald Sie merken, dass Sie bestohlen werden sollen, machen Sie laut auf sich aufmerksam, um den Täter zunächst von einer weiteren Tatausführung abzuhalten. - Anschließend rufen Sie selbst die Polizei oder fordern andere Bürger auf, die Polizei unter Notruf 110 zu alarmieren. - Beschreiben Sie den Täter möglichst genau und nennen Sie die Fluchtrichtung. - Überprüfen Sie sofort, was gestohlen wurde. - Lassen Sie ggf. sofort Ihre Kredit- oder EC-Karte unter dem Sperr-Notruf 116-116 telefonisch sperren.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell