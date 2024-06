POL-NE: Einbrüche in Wohnung und Einfamilienhaus

Neuss / Dormagen (ots) - Am Dienstag (25.06.) kam es zu drei Verkehrsunfällen, bei denen Radfahrer verletzt und in Krankenhäuer gebracht werden mussten. Bereits am Morgen, gegen 09:10 Uhr, kam es im Einmündungsbereich "Aldenhovenstraße / Lessingstraße" in Dormagen zu einem Unfall, bei dem eine 29- jährige Dormagen verletzt wurde. Ein Autofahrer hatte die ...

