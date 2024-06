Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfälle mit dem Fahrrad - Achten Sie auf Ihre Sicherheit

Neuss / Dormagen (ots)

Am Dienstag (25.06.) kam es zu drei Verkehrsunfällen, bei denen Radfahrer verletzt und in Krankenhäuer gebracht werden mussten.

Bereits am Morgen, gegen 09:10 Uhr, kam es im Einmündungsbereich "Aldenhovenstraße / Lessingstraße" in Dormagen zu einem Unfall, bei dem eine 29- jährige Dormagen verletzt wurde. Ein Autofahrer hatte die Lessingstraße befahren und beabsichtigt, nach rechts auf die Aldenhovenstraße abzubiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen die von links kommende Radfahrerin. Es kam zur Kollision, infolge derer die 29- Jährige stürzte.

Am frühen Abend, gegen 19 Uhr, stürzte ein 58- jähriger Neusser mit seinem Pedelec auf dem Kastanienweg in Neuss. Nach ersten Informationen hatte er die Kontrolle über sein Rad verloren.

Zu einem weiteren sogenannten Alleinunfall kam es nur eine halbe Stunde später (circa 19:30 Uhr) in Stürzelberg auf der Bahnstraße, wo ein 29- Jähriger aus Dormagen ebenfalls mit seinem Rad stürzte. Nach ersten Erkenntnissen kam es beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Bürgersteig zum Sturz.

In allen drei Fällen hat das Verkehrskommissariat 1 die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Angaben zu den Unfällen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei möchte alle Radfahrer sensibilisieren: Trotz aller eigenen Vorsicht und Beachtung der Verkehrsregeln kann man auch als Radfahrer in gefährliche Situationen geraten oder in einen Unfall verwickelt werden. Manchmal kann bereits ein einfaches Sturzgeschehen zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Umso wichtiger ist das Tragen eines geeigneten Schutzhelms. Der Polizei ist bewusst, dass der Helm nicht vor einem Unfall schützt - er kann aber die Folgen minimieren, insbesondere bei Kopfverletzungen. Achten Sie zudem auf Ihre Sichtbarkeit. Radfahrer werden in einer Vielzahl von Unfällen im Straßenverkehr übersehen. Umso mehr ist es von Bedeutung, dass die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen funktionsfähig sind. Unterstützen Sie Ihre Sichtbarkeit durch retroreflektierende Kleidung. Je größer die rückstrahlenden Flächen, desto besser werden Sie im Straßenverkehr erkannt. Nach einer längeren Auszeit ist es sinnvoll, sich wieder mit Ihrem Fahrrad oder Pedelec vertraut zu machen. Überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit Ihres Fahrrads und besuchen Sie bei Bedarf ein Fahrradtraining. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss bietet gemeinsam mit einigen Kooperationspartnern Fahrsicherheitstrainings für Pedelec-Fahrende an. Sollten Sie daran Interesse haben, melden Sie sich gerne unter der Telefonnummer 02131 3000. Zu allerletzt, halten Sie sich an die Verkehrsregeln und rechnen Sie mit Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer, damit einer freudigen und vor allem unfallfreien Radsaison nichts im Wege steht. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss wünscht allzeit gute Fahrt! Bleiben Sie gesund!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell