POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda

Unfall auf der A 66

Flieden. Auf der A 66 kam es am Sonntagabend (01.12.), gegen 21 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Nach aktuellen Erkenntnissen war ein 23-jähriger Mann aus Miltenberg mit seinem Hyundai i30 auf der linken Fahrspur in Richtung Süden unterwegs. Aus unklarer Ursache geriet er auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Hyundai prallte in der Folge gegen die Betonschutzwand und kam schließlich in Höhe der Abfahrt Flieden zum Stehen. Der 23-jährige Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin - ebenfalls aus dem Landkreis Miltenberg - wurden bei dem Unfall verletzt und kamen zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro.

Nach Zusammenstoß: Kia und Mercedes landen auf dem Dach

Eichenzell. Ein 52-jähriger Mann war am Sonntag (01.12.), gegen 10.45 Uhr, mit seinem Mercedes auf der B 27 unterwegs. Der Eichenzeller befuhr nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen den linken Fahrstreifen von Fulda kommend in Richtung Rothemann. Zur gleichen Zeit fuhr eine 86-jährige Eichenzellerin mit ihrem Kia Picanto von der Auffahrt Eichenzell/Löschenrod auf die B 27 auf. Mit ihrem Fahrspurenwechsel auf den rechten Fahrstreifen der B 27 kam es aus unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit dem 52-jährigen Mercedes-Fahrer. Dieser fuhr nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen von hinten auf den Kia auf, wodurch das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf dem Dach landete. Auch der Mercedes geriet in der Folge des Aufpralls gegen die Leitplanke und kam schlussendlich auf dem Dach zum Liegen. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt und kamen zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.500 Euro.

170.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Neuhof. Am Sonntagnachmittag (01.12.) ereignete sich gegen 15.50 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 170.000 Euro entstand. Nach aktuellen Erkenntnissen war eine 22-jährige Frau aus Kalbach mit einem BMW 320I auf der L 3206 von Mittelkalbach in Richtung Neuhof unterwegs. Zur gleichen Zeit kam ihr ein 60-jähriger Mann aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein mit einem Audi Q3 entgegen. Aus unklarer Ursache geriet die 22-Jährige auf winterglatter Straße ins Schleudern und stieß im Begegnungsverkehr mit dem Fahrzeug des 60-Jährigen zusammen. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Auch der 60-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt.

